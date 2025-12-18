Universidad de Chile vive días cruciales en el cierre de la temporada 2025, donde los azules abrocharon la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero tienen que pensar en la contratación de un nuevo director técnico.

Gustavo Álvarez no seguirá al mando del equipo para el próximo año y se encuentra negociando su salida, donde tendrá que indemnizar al cuadro azul ya que mantiene contrato vigente por toda la temporada 2026.

En un principio, había tres candidatos serios para reemplazar al argentino, pero según dio a conocer El Mercurio la lista se redujo a dos y el que ya no está en carrera para ser el nuevo DT de la U es Renato Paiva.

Paqui podría llegar a la U. | Foto: Photosport

El principal argumento es que diversos trascendidos aseguran que el DT se hará cargo de la Selección Peruana, además de su poco conocimiento que tiene del futbol chileno ya que nunca ha trabajado en el país.

Así las cosas, los dos candidatos fuertes que tiene la U para la temporada 2026 son Francisco ‘Paqui’ Meneghini y Martín Anselmi, quienes ya mantendrían conversaciones para arribar al CDA el próximo año.

En el caso de Meneghini, todavía no firma su renovación con O’Higgins de Rancagua y podría llegar a la U, mientras que Anselmi también es una carta que seduce al interior de Azul Azul para ser el DT titular de la U.

En síntesis

Gustavo Álvarez negocia su salida del club pese a tener contrato vigente hasta 2026.

Francisco Meneghini y Martín Anselmi son los dos candidatos para asumir como director técnico.