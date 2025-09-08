La Selección Chilena se prepara con todo para despedirse de lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Ante esto, el director técnico que está al mando de la selección, Nicolás Córdova habló en esta jornada en conferencia de prensa y se refirió a lo que es el futuro de ‘La Roja’, en la que dejó un importante mensaje pensando sobre un nuevo proceso en Chile.

“A mí me tienen que juzgar por lo que estamos haciendo en las juveniles, ese es mi real trabajo, hoy día nosotros vinimos acá, hemos puesto la cara para que la federación y esto lo digo super responsable, para que la federación en enero tome una decisión no apurada y que pueda venir alguien, quien sea, que pueda guiarnos para podernos clasificar, porque esto no se sostiene sin otra clasificación al Mundial”, parte señalando Córdova.

Agregando a esto, el DT indicó que el próximo entrenador que arribe a la Selección Chilena tiene que tener bien claros los objetivos dentro del equipo de todo, en la que sin duda el más importante es en entablar un buen proceso que lleve a Chile al Mundial.

“La persona que tiene que venir, tiene que realmente a generar un proceso y este proceso tiene que empezar y nosotros lo hemos empezado hace dos años atrás, esperamos tener más jugadores de recambio, ese es mi real trabajo”, remarcó.

Córdova habló fuerte y claro en La Roja | Foto: Photosport

Córdova y el partido con Uruguay

Concluyendo, Córdova comentó lo que será el duelo ante Uruguay, en la que sabe que será un rival bastante complicado, teniendo en consideración lo que fue su gran actuación en su pasado duelo ante Perú, dejando en claro que debe ser un partido distinto a lo que se vivió en Brasil.

“Tenemos un rival diferente, que te presiona furiosamente arriba, que te hace presión cuando salta el extremo sobre nuestro central, arrastra al lateral, quedan mano a mano atrás. Es otro tipo de juego, en transiciones te revientan. Los jugadores de mediocampo aparecen es segunda línea”.

“Seguramente será un partido más de ida y vuelta. Brasil te duerme la pelota y no te la entrega, por lo tanto seguramente se verá otro partido ante Uruguay, y nosotros deberíamos mostrar más cosas jugando en casa”, concluyó.