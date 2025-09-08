Pese a que en Europa el libro de pases cerró hace unos días, algunos países aún mantienen abierto el mercado de transferencias. Uno de ellos es Turquía, donde uno de sus clubes más populares puso sus ojos en una de las figuras de la selección chilena.

Según varios medios europeos, el Galatasaray ofrecería una bolsa de 9 millones de euros por Felipe Loyola, volante de la Roja y una de las grandes figuras de Independiente.

“El Galatasaray estaría dispuesto a desembolsar 9.000.000 de dólares por el 100% del pase de Felipe Loyola, figura de Independiente”, lanzaron desde Estambul según replicó Emol.

En tanto, el diario argentino Olé, afirmó que por el momento no existe una oferta formal por el ex Huachipato, quien habría manifestado sus ganas de salir de Avellaneda tras el grave conflicto en Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

Quien mira con atención los rumores es Huachipato. El conjunto de la ‘Usina’ es dueño del 50% del pase de Loyola por lo que podría recibir una millonaria suma en sus arcas en caso de concretarse su fichaje.