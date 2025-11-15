Este sábado la Selección Chilena venció por 2-0 a Rusia en Sochi en su primer compromiso en la doble fecha FIFA de noviembre, donde La Roja se impuso de visita con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Pero pese a este triunfo, un histórico como Miguel Ángel Neira se lanzó contra el planteamiento del equipo que dirige Nicolás Córdova y también desaprobó esta clase de amistosos, considerando que el combinado euroasiático está inhabilitado por la FIFA por la guerra en Ucrania.

“El triunfo me da lo mismo, porque son partidos amistosos. Para mí los partidos amistosos no sirven para nada”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Por lo que vi, Rusia es un equipo muy mediocre, jugaba baby-fútbol todo el rato y la selección todos metidos atrás. O sea, no sé cuál era el embrollo, si era ir a defender, ir a buscar un resultado, o ir a jugar pensando en lo que viene. Pero la verdad que no me gustó, un partido muy malo, no sirve absolutamente de nada, creo yo”, continuó en su análisis.

“Estos partidos no tienen ningún sentido. Ahora si tú vas a jugar y vas a presionar al equipo ruso arriba y le juegas de igual a igual y no buscando el error de Rusia, que fue lo que hizo Chile, que fue el primer gol una pelota bien ganada por Pizarro y el otro gol un rebote, entonces hay que ser realistas”, agregó.

En la misma línea, recalcó que esta Selección de Rusia es muy diferente que las de antes: “Se le ganó a Rusia, un equipo que no es la Rusia de antes, por eso que no son importantes”.

Finalmente, Neira solo decidió destacar a dos jugadores del triunfo de esta jornada, que son el volante Vicente Pizarro de Colo Colo y el arquero Lawrence Vigouroux del Swansea City. “Destaco a Pizarro y la seguridad que da el arquero”, concluyó.

Miguel Ángel Neira destacó a Vicente Pizarro en el triunfo de Chile ante Rusia. (Foto: Sipa/Photosport)

Cabe recordar que la Selección Chilena volverá a jugar el próximo martes 18 de noviembre a las 14:00 horas contra Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

En síntesis