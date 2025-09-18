Chile se prepara para recibir el Mundial Sub 20 2025, un torneo que pondrá al país y a sus jóvenes talentos en el centro de la atención internacional.

La organización del evento genera expectativas no solo por el espectáculo futbolístico, sino también por la oportunidad de mostrar a los futbolistas nacionales frente al mundo.

Nicolás Córdova, director técnico de la selección chilena, tuvo que tomar decisiones difíciles al entregar la lista definitiva de jugadores que dirán presente en la cita mundialista.

Ignacio Vásquez no estará en el Mundial Sub 20

En un anuncio que sorprendió a los hinchas, Córdova confirmó que Ignacio Vásquez, una de las figuras más prometedoras de Universidad de Chile, quedará fuera de la lista para el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile.

La exclusión del ex Cobresal generó revuelo en redes sociales y entre los fanáticos de la U, quienes esperaban que el jugador tuviera la oportunidad de brillar frente a su público.

Vásquez estuvo en varias nómina de la Selección Chilena Sub 20 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Con esta decisión, Córdova deja en claro que su objetivo es formar un equipo competitivo y coherente con su plan de juego, aunque eso implique dejar fuera a talentos locales destacados.