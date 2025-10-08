La Selección Chilena Sub 20 sufrió una dolorosa derrota ante México por los octavos de final del Mundial Sub 20, donde los norteamericanos se impusieron por un contundente 4-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Uno de los más cuestionados en Chile es Nicolás Córdova, su director técnico. El DT incluso tuvo que enfrentar la dura crítica de Arturo Vidal, quien días atrás comentó que Córdova no era de su gusto y cuestionaba sus capacidades para ser el líder del combinado nacional.

Chile se comió una fea goleada ante México. | Foto: Photosport

Lejos de quedarse callado, Nicolás Córdova fue consultado por los dichos de Arturo Vidal y respondió tras la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20: “No voy a hablar sobre lo que dicen las otras personas. Es fácil hacer leña del árbol caído y en eso somos muy chilenos nosotros”.

Córdova deja una reflexión para contestarle al bicampeón de América con La Roja: “Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso con todo el mundo. Lo que dicen las otras personas habla más de las otras personas”, aseguró.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile se despidió de la peor manera posible del Mundial Sub 20, donde apenas ganó un partido de cuatro y jamás mostró un nivel de juego que convenciera a los hinchas.

Chile disputará el Mundial Sub 17

En menos de un mes Chile volverá a ver actividad en una Copa del Mundo, cuando la Sub 17 dispute el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. La Roja está en el Grupo K junto a Canadá, Francia y Uganda.