La Selección Chilena está a la espera de la nómina de Ricardo Gareca para la doble fecha de marzo, en donde La Roja tendrá que enfrentar a Paraguay en Asunción y luego recibir la visita de Ecuador en el Estadio Nacional.

Una buena noticia que recibió el Tigre Gareca en las últimas horas es la nacionalización de Fernando Zampedri, delantero chileno-argentino de Universidad Católica que sería elegible para defender a Chile.

Uno que aprueba con furia un llamado del Toro a La Roja es Ernesto Díaz Correa, mítico relator del fútbol chileno quien conversó con Bolavip Chile: “Fantástico lo que podría hacer Zampedri porque a Chile no le sobra nada, no tiene un 9. Estábamos con Alexis, Vargas se intentó con otros jugadores y no hay gol no hay un 9 de área”, dijo.

Le ponen la lápida a Pizarro. | Foto: Photosport

“Con Zampedri, Chile tiene la opción de un 9 en el área y obtener resultados positivos, que los necesita de manera urgente. Tiene que llamarlo, si sólo tiene a Eduardo Vargas y él juega poco…”, complementó.

Consultado por un llamado a Damián Pizarro para ‘aprender’ de los delanteros de La Roja y Zampedri en específico, Díaz Correa se fue con todo en contra del delantero que hoy milita en el Udinese de Italia y que tuvo un Sudamericano Sub 20 para el olvido.

“Damián Pizarro no encontró el ancho en La Roja, no dio. Rechazaba dentro del área más que pegarle al arco… está complicado él, su situación. No está para partidos importantes. Ojalá que, si llaman a los dos, Zampedri le enseñe movimientos, desplazamientos, ubicaciones que son muy importantes en un ‘9’”, remató en el cierre.

Lo que viene para La Roja en marzo

La Roja tendrá que viajar hasta la capital paraguaya para visitar a los locales el 20 de marzo, mientras que el compromiso frente a los ecuatorianos en el Estadio Nacional está pactado para el 25 del mismo mes.