La Selección Chilena reveló su lista provisional para la Copa del Mundo Sub-17 que se realizará en Qatar entre el 4 y 27 de noviembre del presente año. Fueron 51 jugadores los incluidos en un proceso que lidera el entrenador Sebastián Miranda.
Entre los nombres destacados aparece el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas, el defensor de Colo Colo, Alonso Olguín, Ian Alegría de Palestino y la gran figura Zidane Yáñez del New York City.
Yastin Navarro de Cobreloa está en la lista. El mediocampista no estuvo en el Sudamericano Sub-17, pero esta temporada ha sumado minutos en el fútbol profesional de la mano de César Bravo e incluso anotó su primer gol en el triunfo por 4-0 ante Recoleta.
Esta lista de 51 jugadores deberá acotarse a sólo 21, quienes serán los que finalmente representarán a Chile en el desafío planetario juvenil.
Los 51 elegidos
Arqueros
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Santiago Tapia Plá – Colo-Colo
- Vicente Armijo – Unión Española
- Franco Mancilla – Universidad de Chile
- Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
- Cristóbal del Río – Universidad Católica
Defensores
- Bruno Torres – Colo-Colo
- Jaime Poblete – Universidad de Concepción
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Ricardo Guzmán – O’Higgins de Rancagua
- Alonso Olguín – Colo-Colo
- Joaquín Beausejour – Unión Española
- Lucas López – Curicó Unido
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Matías Orellana – Colo-Colo
- José Salas – Universidad Católica
- Matías Vergara – Universidad de Chile
- Vicente Guzmán – Ñublense
- Benjamín Garcés – Universidad de Chile
- Ángelo Riquelme – O’Higgins de Rancagua
- Benjamín Díaz – Universidad de Chile
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Maximiliano Lira – O’Higgins de Rancagua
- Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
Mediocampistas
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Vicente Lehue – Palestino
- Matías Paris – O’Higgins de Rancagua
- Diego Molina – Santiago Wanderers
- Joaquín Muñoz – O’Higgins de Rancagua
- Cristián Díaz – Colo-Colo
- Mathias Contreras – Universidad Católica
- Máximo Zúñiga – O’Higgins de Rancagua
- Vicente Martínez – Colo-Colo
- Yastin Navarro – Cobreloa
- Andher González – Universidad de Chile
- Máximo Espínola – Magallanes
- Byron Barrera – Deportes Iquique
- Ian Alegría – Palestino
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Gedeón Díaz – Colo-Colo
Delanteros
- Zidane Yáñez – New York City (EE.UU.)
- Yastin Cuevas – Colo-Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Albert Gómez – Palestino
- Tomás Ovando – Unión Española
- Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua
- David Guzmán – Universidad de Chile
- Máximo Oyarzún – Colo-Colo
El grupo de Chile en el Mundial Sub-17
Desde ahora los Mundiales Sub-17 tendrán 48 selecciones. Chile formará parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda. La Roja se estrenará ante Francia el 5 de noviembre a las 15:45, seguirá con su partido frente a Ugante el 8/11 a las 9:30 y su último compromiso en la fase grupal será frente a Canadá el 11 de noviembre a las 9:30.
Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de todo el torneo clasificarán a la ronda de dieciseisavos de final.