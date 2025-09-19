La Selección Chilena reveló su lista provisional para la Copa del Mundo Sub-17 que se realizará en Qatar entre el 4 y 27 de noviembre del presente año. Fueron 51 jugadores los incluidos en un proceso que lidera el entrenador Sebastián Miranda.

Entre los nombres destacados aparece el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas, el defensor de Colo Colo, Alonso Olguín, Ian Alegría de Palestino y la gran figura Zidane Yáñez del New York City.

Yastin Navarro de Cobreloa está en la lista. El mediocampista no estuvo en el Sudamericano Sub-17, pero esta temporada ha sumado minutos en el fútbol profesional de la mano de César Bravo e incluso anotó su primer gol en el triunfo por 4-0 ante Recoleta.

Esta lista de 51 jugadores deberá acotarse a sólo 21, quienes serán los que finalmente representarán a Chile en el desafío planetario juvenil.

Los 51 elegidos

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

– Coquimbo Unido Santiago Tapia Plá – Colo-Colo

– Colo-Colo Vicente Armijo – Unión Española

– Unión Española Franco Mancilla – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

– Everton de Viña del Mar Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensores

Bruno Torres – Colo-Colo

– Colo-Colo Jaime Poblete – Universidad de Concepción

– Universidad de Concepción Francisco Daza – Universidad Católica

– Universidad Católica Ricardo Guzmán – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Alonso Olguín – Colo-Colo

– Colo-Colo Joaquín Beausejour – Unión Española

– Unión Española Lucas López – Curicó Unido

– Curicó Unido Martín Jiménez – Audax Italiano

– Audax Italiano Matías Orellana – Colo-Colo

– Colo-Colo José Salas – Universidad Católica

– Universidad Católica Matías Vergara – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Vicente Guzmán – Ñublense

– Ñublense Benjamín Garcés – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Ángelo Riquelme – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Benjamín Díaz – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Joaquín Meneses – Universidad Católica

– Universidad Católica Maximiliano Lira – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

– Deportes Temuco Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)

– Real Salt Lake (EE.UU.) Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

– Santiago Wanderers Vicente Lehue – Palestino

– Palestino Matías Paris – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Diego Molina – Santiago Wanderers

– Santiago Wanderers Joaquín Muñoz – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Cristián Díaz – Colo-Colo

– Colo-Colo Mathias Contreras – Universidad Católica

– Universidad Católica Máximo Zúñiga – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua Vicente Martínez – Colo-Colo

– Colo-Colo Yastin Navarro – Cobreloa

– Cobreloa Andher González – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Máximo Espínola – Magallanes

– Magallanes Byron Barrera – Deportes Iquique

– Deportes Iquique Ian Alegría – Palestino

– Palestino Jhon Cortés – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Gedeón Díaz – Colo-Colo

Delanteros

Zidane Yáñez – New York City (EE.UU.)

– New York City (EE.UU.) Yastin Cuevas – Colo-Colo

– Colo-Colo Amaro Pérez – Universidad Católica

– Universidad Católica Albert Gómez – Palestino

– Palestino Tomás Ovando – Unión Española

– Unión Española Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua

– O’Higgins de Rancagua David Guzmán – Universidad de Chile

– Universidad de Chile Máximo Oyarzún – Colo-Colo

El grupo de Chile en el Mundial Sub-17

Desde ahora los Mundiales Sub-17 tendrán 48 selecciones. Chile formará parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda. La Roja se estrenará ante Francia el 5 de noviembre a las 15:45, seguirá con su partido frente a Ugante el 8/11 a las 9:30 y su último compromiso en la fase grupal será frente a Canadá el 11 de noviembre a las 9:30.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de todo el torneo clasificarán a la ronda de dieciseisavos de final.