Esta tarde, en plenas celebraciones del 18 de septiembre, se dio a conocer la nómina de La Roja Sub-20 de Nicolás Córdova con grandes sorpresas, destacando las ausencias de grandes figuras como lo son Damián Pizarro e Iván Román.

Si bien lo del exjugador de Colo Colo era algo previsible tras ausentarse de forma voluntaria en los últimos compromisos amistosos, lo del zaguero del Atlético Mineiro fue algo más sorpresivo.

Todo Chile esperaba que el zaguero central que acaba de debutar con la Selección Chilena adulta en la última doble fecha clasificatoria fuera uno de los grandes estandartes del equipo en el Mundial a llevarse a cabo en nuestro país. Sin embargo, el asunto no fue así.

¿Por qué Iván Román no fue citado al Mundial Sub-20?

Este miércoles 17 de septiembre, Román iba a ser titular ante Bolívar por los octavos de final de Copa Sudamericana. Sin embargo, por problemas gastrointestinales, el exdefensa de Palestino no pudo ir siquiera al banco.

Su titularidad se debe a que Jorge Sampaoli, histórico exDT de la U. de Chile y hoy entrenador del “Galo”, tiene muy bien evaluado al joven nacional en su escuadra.

De hecho, según información que maneja BOLAVIP, fue el propio Sampaoli quien le recomendó a Iván permanecer en el club debido a que el exDT de los azules quiere que sea una de las piezas fundamentales de su once no solo en el medio local, sino también en el plano internacional donde, hasta el momento, siguen en competencia en Copa Sudamericana.

Iván Román será una de las grandes ausencias de La Roja Sub-20 en el Mundial (Foto: Andres Pina/Photosport)

Vale recordar que en caso de haber sido parte de la nómina de Nicolás Córdova, el defensor habría sido baja durante los tres primeros partidos de la fase de grupos. Esto, tras haber sido expulsado y duramente sancionado en la última fecha del Sudamericano Sub-20 ante Brasil

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 Chile 2025?

El Mundial Sub-20 Chile 2025 comenzará a jugarse a partir del próximo sábado 27 de septiembre hasta el día domingo 19 de octubre.