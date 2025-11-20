La Selección Chilena se prepara para 2026. Tras la doble fecha FIFA ante Rusia y Perú en Sochi, el combinado nacional ya piensa en los desafíos que tendrá en la próxima temporada.

Así lo destacó el propio gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, tras arribar a Santiago. El funcionario de la ANFP entregó mayores detalles sobre los siguientes encuentros amistosos de Chile.

En primera instancia, confirmó el duelo ante Estados Unidos. Según detalló, será en septiembre, mes en el que se espera concretar otro enfrentamiento. Eso sí, habrá que esperar por la ratificación.

“Tenemos a Estados Unidos confirmado para septiembre. Estamos trabajando con algún otro norteamericano para esa fecha“, comenzó señalando desde el Aeropuerto Internacional.

En dicha línea, agregó: “Es una fecha de cuatro partidos, la de octubre y septiembre unidas. Y estamos avanzados con un partido de marzo y junio, pero no podemos decir detalles todavía”.

La Selección Chilena tendrá una serie de amistosos internacionales en 2026. (Imagen: Photosport)

¿Cuáles serán los rivales de la Selección Chilena?

Finalmente, consultado sobre la viabilidad de tener un contrincante europeo, Felipe Correa aseguró que ello dependerá del cierre de los procesos clasificatorios rumbos al Mundial de 2026.

“Es parte de las posibilidades que barajamos, pero esperamos en diciembre cerrar eso. Probablemente el sorteo del Mundial va a definir muchas de las situaciones de los amistosos”, concluyó.

