La Selección Chilena Sub 20 se clasificó con sufrimiento a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, donde fueron las tarjetas amarillas las que finalmente depositaron al equipo de Nicolás Córdova a la ronda de los 16 mejores.

Ahora, Chile tendrá que enfrentar a México por un lugar en los cuartos de final del torneo mundial y no será nada fácil, ya que los mexicanos suelen ser fuertes en divisiones inferiores y prometen aguarle la fiesta a La Roja.

El que no tiene nada de fe en lo que pueda lograr Chile es Patricio Yáñez, quien cuestionó duramente al combinado nacional por no haber ‘usado’ a su favor la localía con más de 40 mil personas en los primeros tres partidos.

Pato Yáñez no rescata a nadie de la Sub 20. | Foto: Photosport

“A mí lo que me llama poderosamente la atención es que estos ‘chicos’ no tengan la capacidad de absorber el medio ambiente. Una de las cosas que relató al término del partido con Egipto es que psicológicamente no están bien”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

En esa línea, Yáñez complementa diciendo que “Yo digo ‘bueno, es un tema en el fútbol chileno’. ¿Por qué no maduran antes? ¿qué pasa en los clubes? Me llama la atención que esto que podía ser un elemento que favoreciera los rendimientos, terminó dejándolos entre la espada y la pared”, agrega.

La frase más contundente de Patricio Yáñez vendría en el cierre, donde asegura que nadie de la actual Roja Sub 20 está capacitado para llegar a la adulta: “Este equipo no levanta y lo que era algo para Córdova relevante… acá no hay ninguno que pueda alimentar a la selección mayor”, remató.

¿Cuándo juega Chile vs. México?

Chile saltará a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este martes 7 de octubre a las 8 de la noche, día y hora en donde tendrá que enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20.