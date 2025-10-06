La Selección Chilena Sub 20 está concentrada en lo que pueda ocurrir el día de mañana, donde tendrá que disputar los octavos de final del Mundial Sub 20 ante México, compromiso que se lleva a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

El conjunto dirigido por Nicolás Córdova tendrá una dura tarea ante los mexicanos, conjunto que se ha mostrado sólido y que amenaza con aguarle la fiesta a los 20 mil espectadores que lleguen a la ciudad puerto.

Rossel es una de las mejores cartas que tiene La Roja. | Foto: Photosport

Uno que sabe de la Sub 20 y de dirigir a La Roja en esa categoría es Mario Salas, entrenador nacional quien conversó con El Mercurio y apuntó a los jugadores que más le llaman la atención: “Me encanta Rossel (Francisco), le va a dar mucho a la UC, lo mismo Flavio Moya (en la U), que lo tuve en Ñublense”, dijo.

“Después, Agustín Arce, Esteban Matus, Francisco Salinas en Coquimbo, Benjamín Chandía siempre me ha gustado también. Godoy de O’Higgins es buenísimo, ahí está Joaquín Tapia también; Palestino sacó a Iván Román, Ian Garguez… siempre van a salir porque somos un país que nos gusta el fútbol”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que La Roja se juega este martes el paso a los cuartos de final de la cita planetaria, donde buscará avanzar para tener un potencial cruce con Argentina en los cuartos de final.

Chile vs. México, día y hora

Chile enfrentará a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre a las 8 de la noche, compromiso que contará con un recinto porteño lleno hasta las banderas.