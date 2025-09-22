Alexis Sánchez volvió a hacer noticia en Europa tras marcar su primer gol con el Sevilla, el cual ayudó a la victoria de su equipo y ya se empieza a ganar los aplausos de los exigentes hinchas españoles.

Como si eso fuera poco, el Niño Maravilla aseguró sentirse de excelente manera e incluso proyecta seguir siendo un aporte para la Selección Chilena en el corto plazo y, por qué no, a futuro con el Mundial de 2030.

Respecto a la idea de Alexis Sánchez de disputar el Mundial 2030 reaccionó Patricio Yáñez, histórico del fútbol chileno quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Si él juega y tiene un rendimiento importante, el técnico de turno lo va a llamar”, aseguró.

Alexis se proyecta para largo en La Roja. | Foto: Photosport

Eso sí, Pato Yáñez pone en duda que pueda estar para el próximo proceso mundialista: “No sé si para el próximo mundial… marcó una pepa después de mucho tiempo. En la bolsa entra todo ‘estoy bien mentalmente, físicamente’…”, dijo.

“’Ojalá me citen para los partidos amistosos de octubre y noviembre’. Tiene que ver con su estado de ánimo, pero si es goleador de la liga española el técnico de turno tendría que llamarlo”, remató Patricio Nazario.

Cabe recordar que Alexis Sánchez cumplirá 37 años en unos meses más e, hipotéticamente, llegaría al Mundial 2030 con 42 años si es que Chile logra clasificar a la cita mundialista tras tres ausencias consecutivas.

La carrera de Alexis Sánchez

Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla son los clubes que Alexis Sánchez ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.