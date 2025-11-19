La Selección Chilena, de la mano del director técnico interino Nicolás Córdova, atraviesa un proceso de recambio que poco a poco comienza a dejar señales positivas.

Una de las figuras que más ha dado que hablar en el último tiempo es Darío Osorio, quien vive un gran momento en Europa y ahora busca consolidarse también con la camiseta de La Roja.

El exjugador de Universidad de Chile pudo mostrar su mejor versión ante Perú al convertir el tanto del triunfo en este nuevo Clásico del Pacífico, dejando buenas sensaciones entre los hinchas nacionales.

El gran rendimiento del oriundo de Hijuelas no pasó desapercibido | FOTO: Sipa/Photosport

Las palabras de Jorge Coke Contreras sobre Darío Osorio

En conversación con Bolavip Chile, Jorge “Coke” Contreras, ex seleccionado chileno, analizó el rendimiento del jugador de 21 años y entregó una advertencia directa para su evolución en el combinado criollo.

“Se le vio bien. En realidad no había tenido el protagonismo que tuvo ahora. En este partido dejó evidenciado que necesita espacios y la velocidad que tiene”, partió diciendo.

Agregando que “Darío Osorio necesita por condiciones el sacar a relucir más esa habilidad esa velocidad y ese remate que tiene. Tiene que empezar a demostrar la condición que tiene”.

Por último, Contreras dejó en claro que “todos estos partidos son una prueba para estos chicos porque ellos son los que van a tener que tomar la responsabilidad. Mientras más rápido vayan madurando, mejor beneficio va a tener la selección”.

En síntesis…

Jorge “Coke” Contreras destacó el buen partido de Darío Osorio ante Perú y advirtió que el joven atacante debe empezar a mostrar con mayor frecuencia su velocidad, remate y condiciones naturales.