La Selección Chilena estaba con la emoción a flor de piel en su segundo duelo por el Mundial Sub 20 que se está realizando en nuestro país. En frente tenía al poderoso combinado japonés, equipo que mostró un gran nivel en su debut en la primera fecha.

Pero una de las buenas figuras del “Equipo de Todos”, Emiliano Ramos, sufrió los embates de la fricción del encuentro ante los nipones, teniendo que salir reemplazado sobre el final del primer tiempo.

Lo más preocupante de la situación, pese a que se desconoce la gravedad de la lesión sufrida por el jugador de Everton de Viña del Mar, fue el desconsolado llanto que se escuchó en plena transmisión.

Entre sus lamentos, se le escuchaba claramente decir llorando “¿Por qué yo?”, causando de inmediato una ola de reacciones en redes sociales.

Las tristes imágenes que dejó la lesión de Emiliano Ramos en el Mundial Sub 20