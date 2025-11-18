La Selección Chilena disputa su segundo encuentro dentro de esta fecha FIFA ante la Selección de Perú, en lo que es un intenso partido que se disputa en Sochi, Rusia.

El partido no inició de la mejor forma para el equipo de Nicolás Córdova, quien en el primer tiempo recibió un duro golpe en un par de minutos: fue expulsado Iván Román por un penal y Alex Valera lo transformó en gol para los peruanos.

En la segunda mitad, el equipo de todos entró con todo al terreno de juego en búsqueda de la igualdad y lo consiguió gracias al tanto de Felipe Loyola, quien aprovechó un gran córner de Darío Osorio, que peinó Francisco Salinas y el jugador de Independiente se encargó de empujar el balón en al área chica.

A los 60, ‘La Roja’ logró revertir el marcador gracias al tanto de Darío Osorio, quien se mandó un carrerón tras arrebatarle el balón a Jairo Concha y venció con una gran definición para vencer a Pedro Gallese.

VIDEO: REVISA LOS GOLES DE LOYOLA Y OSORIO PARA CHILE