La Selección Chilena volvió a la cancha del Estadio Olímpico Fisht en Rusia este martes 18 para enfrentar a la Selección de Perú en un nuevo amistoso internacional, en el marco de la Fecha FIFA.

Después del triunfo por 2-0 ante Rusia, La Roja buscaba mantener el ritmo y la confianza frente a un rival histórico como los peruanos.

Sin embargo, el primer tiempo ante la Bicolor dejó muchas dudas entre los hinchas nacionales, quienes se mostraron atentos a los rendimientos individuales y colectivos del equipo.

Nicolás Córdova decidió realizar cambios para el duelo ante los incaicos | FOTO: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

El marcador parcial refleja las dificultades: Chile pierde 1-0 tras un lanzamiento de penal convertido por Alex Varela, luego de una falta cometida por el defensor Iván Román, quien fue expulsado por la infracción.

Darío Osorio sigue sin convencer en La Roja

Entre las críticas en la red social X (ex Twitter), apareció el nombre de Darío Osorio, uno de los jugadores más jóvenes y con gran proyección del combinado criollo, pero que todavía busca consolidarse en el Equipo de Todos.

El debate surge porque, a pesar de su talento y velocidad, el ex Universidad de Chile no ha logrado aún un partido consagratorio con la selección. Esto ha generado comentarios en redes, donde se le exige mayor consistencia y capacidad para influir de manera decisiva en los encuentros.

A pesar de las críticas, Osorio sigue siendo una de las cartas de futuro de la Selección Chilena, y se espera que en la segunda mitad del amistoso tenga la oportunidad de reivindicarse.

Los comentarios de los hinchas contra Darío Osorio: