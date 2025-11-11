Este martes fue otro día negro para el fútbol chileno este 2025, porque la selección chilena sub 17 fue eliminada del Mundial pese a ganarle a Canadá en un grupo donde terminaron todos con cuatro puntos.

Más allá de la desgracia, el periodista Jorge Coke Hevia conversa con BOLAVIP y le dispara directamente al presidente de la ANFP, Pablo Milad, culpándolo de todos los males y criticando duramente su gestión.

“Esta es la generación olvidada, la del estallido, la de la pandemia, y ahí está el legado del señor Milad, que el otro día decía muy campante que él no se iba hasta terminar su mandato”, afirmó.

El periodista de Radio Pauta no tiene dudas a la hora de analizar el mandato del actual presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. “Esta es la gestión más inútil en la historia del fútbol chileno, es insólito”, agregó.

Coke Hevia pide la salida de Pablo Milad.

Jorge Coke Hevia sacó a colación la entrevista que le dio Pablo Milad a La Tercera el fin de semana recién pasado. “Se dice que se está trabajando bien, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Milad no pega una”, afirmó.

El comunicador no se detuvo en sus críticas y pidió derechamente la salida del mandamás del fútbol chileno. “En un país serio los clubes deberían pedir su renuncia y hacer elecciones de nuevo, pero acá tienen un reglamento ideal para los bandidos”, cerró.

En síntesis

Chile Sub 17 fue eliminada del Mundial 2025 a pesar de ganar a Canadá.

El periodista Jorge Coke Hevia culpó a Pablo Milad de todos los males del fútbol chileno.