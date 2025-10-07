En la Selección Chilena ha existido un importante debate en las últimas horas y todo tras lo que fueron los dichos de Arturo Vidal sobre Nicolás Córdova, en la que lo destrozó por su trabajo en La Roja sub 20 y se pone a su posibilidad de que tome la selección adulta.

Sobre la posibilidad de que Córdova llegue al banco de La Roja adulta, el volante de la Universidad de Chile, Lucas Assadi conversó con TNT Sports y fue consultado sobre esta situación, en la que el crack azul dio la luz verde a una posible continuidad del DT.

“A mí me gusta mucho cómo entrena, sus entrenamientos, sus microciclos, estuve con en los Panamericanos, ahora con él una semana también y me gusta mucho como entrena”, parte señalando Assadi.

En esa misma línea, el seleccionado nacional siguió destacando los trabajos del entrenador chileno, en la que indica que tiene un método muy interesante, dejando de lado lo que puedan ser o no los resultados en el terreno de juego.

“Ya después se pueden dar o no los resultados, pero lo que él hace en la semana, que muy poca gente lo ve, lo hace muy bien”, remarcó.

Assadi entrega su sincera opinión | Foto: Photosport

Por otro de los temas que fue consultado el 10 de la Universidad de Chile es por la posibilidad de que Manuel Pellegrini sea el entrenador de la Selección Chilena, a quien le dejó las puertas más que abiertas para poder arribar al equipo de todos.

“Todos saben lo que es Manuel Pellegrini, sería un honor que sea el entrenador, pero ahora estamos con Nicolás Córdova y también con Seba Miranda, al profe lo conozco de la U, así que estoy muy feliz de estar con él ahora”, declaró.

Assadi y el nuevo proceso de La Roja

Concluyendo, Assadi también comentó lo que será este nuevo proceso que se comenzará a desarrollar dentro de la Selección Chilena, en la que sabe que es el momento para que otros jugadores comiencen a destacar y ayuden a Chile a pelear por cosas importantes.

“Lo dije en un momento antes de un clásico, ya es el momento de nuevos jugadores, empezar un nuevo proceso y ojalá que se parta de una linda manera, que ahora parte con Perú”, cerró.