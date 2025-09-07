Brayan Cortés salió a préstamo a Peñarol y su vida está dando un gran giro profesional. Desde su llegada al “Manya”, el “Indio” no ha soltado la titularidad, puesto que en Colo Colo perdió y donde era cada vez más cuestionado.

Tras su bajo nivel en el “Cacique” se llegó incluso a debatir su permanencia en el arco de la Selección Chilena. De hecho, el iquiqueño no fue citado a la presente doble y última fecha por Clasificatorias Sudamericanas. Pero su presente en Uruguay es más que auspicioso, por lo que muy probablemente vuelva a ser considerado en La Roja de cara a sus próximos desafíos.

Para esta doble jornada, el DT interino nacional, Nicolás Córdova, prescindió del exmeta albo y dio la chance a nuevos nombres como lo son Lawrence Vigoroux, Vicente Reyes y Thomas Guillier, todos de buen presente en sus respectivos clubes tanto en Europa como en la MLS.

¿Volverá Brayan Cortés a la Selección Chilena?

El debut del “Indio” con la camiseta del cuadro “Carbonero” fue nada menos que en el histórico clásico uruguayo ante Nacional, donde además de dejar su arco en cero, tuvo intervenciones que fueron clave. De entrada, el “Flayte” (como es apodado ahora), supo ganarse a la hinchada.

Sin embargo, el cuadro de Diego Aguirre luego sufrió un duro traspié en Copa Libertadores tras caer por un global de 3 a 2 ante Racing, siendo la derrota 3 a 1 en el Cilindro la más dura hasta la fecha para el chileno.

Brayan Cortés renace en Peñarol luego de su salida de Colo Colo (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Pero de ahí en más, Cortés no conoce la derrota e incluso ha sabido entregar en dos ocasiones más su arco en cero. La última fue este sábado ante Plaza Colonia en el Campeón del Siglo, donde el exgolero del “Cacique” tuvo intervenciones clave y fue destacado como la gran figura del encuentro en el triunfo del “Manya” por 1 a 0. El gol de su elenco lo marcó Leonardo Fernández a los 54′.

Sus grandes actuaciones hasta el momento lo mantienen firme en el arco de Peñarol, por lo que, muy probablemente, Córdova o quien esté en un futuro junto a La Roja adulta vuelva a considerarlo.

¿Hasta cuándo estará Brayan Cortés en Peñarol?

El vínculo entre Brayan Cortés y Peñarol es hasta diciembre de 2025. Es decir, tiene una duración de solo seis meses. Sin embargo, viendo su buen nivel en el “Manya”, es altamente probable que, de seguir así, hagan uso de la cláusula de compra por 1 millón de dólares.