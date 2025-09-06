La Selección Chilena tuvo un sorpresivo debut en la caída 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná. ¿De quién se trata? Lawrence Vigouroux representó por primera vez al combinado nacional.

A pesar de haber sido considerado en distintos procesos, realizó su estreno este 4 de septiembre por las Eliminatorias CONMEBOL. Si bien sufrió tres goles en contra, se ganó los aplausos de un histórico.

Su nombre: Claudio Taffarel. El mítico campeón con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994 conversó con AS Chile y le hizo un queque al actual portero del Swansea City.

Cómo no: elogió sus condiciones en un puesto que él conoce a la perfección. Se coronó monarca a nivel planetario resguardando el arco de su querida nación. Tuvo una carrera llena de éxito.

“Es muy bueno. Lo encontré muy tranquilo y vi que juega en Inglaterra. Es bueno con los pies, no comprometió nada, no tuvo ninguna culpa en los goles”, comentó el brasileño.

Claudio Taffarel aplaudió a Lawrence Vigouroux tras su estreno en la Selección Chilena. Fue ante Brasil. (Getty)

El futuro de la Selección Chilena

Tras ello, el legendario guardavallas se refirió al momento de La Roja. ¿Qué le pareció el rendimiento chileno en la derrota ante su país? Le agradó lo visto en Río de Janeiro.

“Creo que fue una buena actuación jugando aquí en Maracaná, en esta situación. Vi a todo Chile así. Un equipo joven, que creo que de aquí en adelante va a dar muchas alegrías“, reflexionó.

“Volverá a rescatar aquel gran fútbol que siempre tuvieron en todos los periodos y en algunos no muy distantes. Chile siempre fue una potencia muy grande en el fútbol y espero que vuelva”, cerró.