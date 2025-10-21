La Selección Chilena tendrá nuevo entrenador para el siguiente proceso con miras al Mundial del 2030, para lo que la Federación de Fútbol de Chile ya está en la búsqueda y hay un claro favorito: Manuel Pellegrini.

Así es, el Ingeniero es el gran anhelo para tomar las riendas de La Roja y encabezar un nuevo proyecto, luego de la seguidilla de fracasos que han terminado con la Selección fuera de las últimas tres Copas del Mundo.

Este martes, La Tercera reveló que ya ha habido contactos entre el experimentado técnico chileno y quienes están sacando adelante esta tarea para intentar traer al Ingeniero de vuelta al país.

Chile se ilusiona con Manuel Pellegrini

Sobre aquello se refirió esta misma jornada el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, quien conversó con Radio Cooperativa y reconoció el interés en el actual DT del Real Betis de España.

“Desde el punto de vista de la realidad o no, esa pregunta se la tienes que hacer a la persona indicada. Pero de que nosotros tenemos el interés, obviamente eso es una realidad”, lanzó a los micrófonos ilusionando a todo el país.

“Y más allá de tener un nombre en particular, de tener un técnico del más alto nivel para dirigir este proceso. Ese es el foco que tenemos y siempre he dicho que sería una tremenda noticia”, agregó Correa.

Manuel Pellegrini sería el favorito para asumir en la Selección Chilena. (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

En la instancia, el periodista de profesión también hizo hincapié que este es un trabajo colectivo y que de lograr traer a Pellegrini no será un mérito individual.

“No creo que esto se trate de solamente el mérito de la persona que lo fue a buscar, son momentos, son situaciones, son instancias que se pueden quizás juntar en un momento”, indicó.

En esa línea, recordaron cuando Arturo Salah, por ese entonces presidente de la ANFP, intentó convencerlo en 2016 por medio de la relación de amistad que sostienen.

“Yo creo que aquí los méritos no son individuales ni mucho menos, ni tampoco es que no haya tenido en su minuto mérito Arturo, con el cual todos sabemos la calidad de persona que es y la trayectoria que tiene en el fútbol, para que en ese minuto no haya podido venir. No creo que sea algo individual”, completó el gerente.

Cabe destacar que el estratega de 72 años tiene contrato hasta junio del 2026 con Real Betis y hasta el momento no han podido acordar una extensión contractual.