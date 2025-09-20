Este sábado la Selección Chilena Sub 20 tuvo su último partido amistoso previo al Mundial de la categoría que se celebrará en nuestro país entre el 27 de septiembre y 19 de octubre.

El equipo que dirige Nicolás Córdova empató 1-1 con una verdadera potencia en el fútbol juvenil. Se trata de Nigeria, que esta jornada visitó a La Roja en el Monasterio Celeste de O’Higgins en Requínoa.

Tras este último duelo, el entrenador nacional se refirió a lo que fueron estos casi dos años de preparación y el gran objetivo que tiene el equipo para esta Copa del Mundo que afrontará de local.

“La verdad que ha sido un proceso largo, con mucha planificación, empezamos en octubre del 2023. Primero que todo agradecer a la federación que nos ha permitido hacer un trabajo no solamente con los Sub 20, sino con todas las categorías, de poder jugar muchos partidos internacionales y eso genera una muy buena preparación“, comenzó diciendo.

“En ese sentido estamos super tranquilos de haber hecho un buen proceso de preparción y haber podido ver ‘in situ’ los jugadores que hemos elegido para este Mundial. Así que en ese sentido, estamos tranquilos que los hemos visto competir que al final nos damos cuenta quienes pueden rendir”, agregó Córdova.

Este fue el equipo titular de Chile ante Nigeria. (Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCH)

El gran objetivo de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20

Respecto al gran objetivo para este Mundial Sub 20, el DT destacó que lo principal es sacar jugadores para la selección adulta.

“Lo importantes es el desarrollo de los jugadores que eso es lo que realmente nos importa. Y ojalá que este Mundial nos permita qué jugadores puedan ser convocados a la selección mayor, que eso es lo que más nos interesa a nivel de proyecto“, concluyó el exfutbolista.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja Sub 20 debuta en el Mundial contra Nueva Zelanda el próximo sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Chile está en el Grupo A que también comparte con Japón y Egipto.