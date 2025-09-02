El ex capitán y arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, sorprendió en redes sociales al lanzar una ácida crítica contra el ex jugador de la NFL, Sammis Reyes, quien en las últimas semanas ha estado en el foco de atención por sus llamativas apariciones.

El otrora portero de La Roja comentó una publicación de Instagram donde se exponía una columna dedicada al ex deportista llamada “Meta-anáilsis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”.

Si bien Bravo borró su comentario a los pocos minutos, su comentario quedó registrado y rápidamente viralizado. En su reflexión, el bicampeón de América lapidó al actual influencer y pareja de Emilia Dides.

El ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

“Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”, comentó de entrada Bravo.

El ex campeón con Manchester City y Barcelona agregó: “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos. Y el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo. Va de la mano de forma natural”.

En esa línea, el ex futbolista expuso que “el esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo”.

Y cerró: “El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural muy fácil de llevar”.