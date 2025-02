La Roja aplastó a Panamá en el Estadio Nacional con un contundente 6 a 1. La gran figura de la noche fue Nicolás Guerra que se matriculó con un hat trick. Los otros tres tantos fueron obra de Lucas Cepeda, Ariel Uribe y Steffan Pino.

Precisamente este último fue uno de los que enfrentó los micrófonos tras el encuentro. Allí, mostró toda su emoción tras convertir un gol por la Selección Chilena.

“De niño soñé estar acá, se me está cumpliendo un sueño. Hacer mi primer gol por la selección es hermoso. Estoy muy feliz. Me llamó el profe, me dice que entre por Nico, que lo hizo muy bien”, declaró el espigado atacante de Deportes Iquique.

Los elogios de Ricardo Gareca para Steffan Pino

De hecho, el “Tigre” Gareca tuvo palabras para el delantero precisamente por su gran envergadura, asegurando que con ello puede marcar grandes diferencias dentro de la cancha.

“La ubicación es todo dentro del área, saber ubicarse, es la tarea de él y también como es longilíneo de dos metros, él tiene que estar impecable, en todo aspecto, físicamente, en sus mediciones porque cuando uno tiene esa talla, cualquier exceso que pueda llegar a tener se le dificulta la movilidad”, partió diciendo el estratega nacional.

Ricardo Gareca tuvo grandes elogios para Steffan Pino (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

“Entró con mucha ilusión, con mucha fe, es un jugador con una historia de vida linda, de superación, tiene que seguir mejorando los movimientos del área”, complementó.

¿Será Pino el nuevo “9” de La Roja?

Ricardo Gareca se refirió también a las chances que tendrían los jugadores del medio local en las próximas nóminas.

“No sabría contestar con certeza respecto a la nómina futura de marzo, son escenarios diferentes. Pero eso no invalida que tengan la posibilidad algunos de los muchachos de hoy allá. O de pertenecer a la lista. Tienen que estar muy atentos”, agregó.

Finalmente, aseguró que: “A todos los jugadores del medio local e internacional les puedo decir que nos vamos a jugar por entero en las fechas de definición. Ni más ni menos se define el acceso a algo muy importante como un Mundial. Hay que prepararse, aquellos jugadores que no pierden la fe en ser tenidos en cuenta. Esencialmente tienen que estar preparados”.