La Selección Chilena ilusiona al país con conseguir éxito en el Mundial sub-20. Luego del triunfal debut ante Nueva Zelanda, el combinado nacional despertó la emoción de los hinchas.

Uno de ellos, Nicolás Peric. El retirado futbolista presenció el estreno chileno en el Estadio Nacional y quedó encantado con un jugador. Lo viene siguiendo desde hace largo tiempo.

¿A quién se refirió el recordado portero? Para él, hay un formado en O’Higgins que está destacando sobre el resto: su desempeño en el certamen local ha sido sobresaliente.

En los micrófonos de AS Chile, el actual comentarista deportivo llenó de elogios a Rodrigo Godoy. Según detalló, el atacante del elenco rancagüino ha captado su atención en la última temporada.

“A me gusta mucho (Rodrigo) Godoy, creo que lo que ha hecho en el Campeonato Nacional es muy interesante, es de lo mejor que he visto“, comenzó señalando el mítico arquero.

Tras ello, también tuvo palabras para Francisco Marchant de Colo Colo, comentando: “Creo que él tiene cosas que otros jugadores no. Te puede ir de derecha a izquierda, buen centro y disparo al arco”.

Nicolás Peric llamó a poner ojo en este seleccionado de La Roja sub-20: Rodrigo Godoy. (Créditos: Photosport)

Rodrigo Godoy, la promesa de La Roja sub-20

Durante esta temporada, el extremo izquierdo ha disputado 26 encuentros con O’Higgins (21 por la Liga de Primera y 5 por Copa Chile). Ha logrado asistir en cuatro oportunidades.