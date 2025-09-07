La Roja cierra su participación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 este martes, toda vez que los dirigidos por Nicolás Córdova deben enfrentar a Uruguay por la última fecha en el camino mundialista.

La Selección Chilena viene de una dolorosa y dura caída ante Brasil por 3-0 en el Estadio Maracaná, donde no se mostró un patrón de juego y hubo rendimientos individuales que anduvieron muy bajos.

Cuando se pensaba que Nicolás Córdova podía mover el tablero pensando en el partido frente a los uruguayos, el DT recibió una pésima noticia y un jugador no solo quedará fuera ante Uruguay, sino que estará varios meses fuera de las canchas.

César Pérez out en La Roja. | Foto: Photosport

Se trata de César Pérez, ex jugador de Unión La Calera y actualmente en Defensa y Justicia de Argentina, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado según informó el periodista Christopher Brandt.

“César Pérez quedó liberado de la Selección Chilena tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en el entrenamiento de ayer (sábado)”, informó el profesional de las comunicaciones en su cuenta personal de X.

Así las cosas, Córdova tendrá una alternativa menos frente a Uruguay y el jugador, lamentablemente, sufrió una dura lesión que seguramente lo dejará durante varios meses alejado de las canchas.

Chile en la tabla

Chile es último en la tabla de posiciones con 10 puntos y necesita derrotar a Uruguay y esperar que Perú pierda para no finalizar en el sótano de la tabla las actuales clasificatorias mundialistas.