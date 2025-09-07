La Selección Chilena se encuentra disputando la última doble fecha de estas Clasificatorias Sudamericanas con miras al Mundial de 2026, aunque ya sin ninguna chance de clasificar. Ya cayó por 3 a 0 ante Brasil y aún resta enfrentar a Uruguay en la última fecha en el Estadio Nacional.

Más allá del desafortunado destino de La Roja en el Maracaná ante el “Scratch”, un periodista nacional la pasó más que mal en Río de Janeiro, debido a que sufrió un violento asalto perdiendo una de sus valiosas pertenencias.

Se trata del periodista Eugenio Salinas, quien reportó haber sido asaltado en Brasil a punta de pistola: “Acá en Río de Janeiro todo el mundo sabe que hay que tener dos celulares, uno para la familia y otro para los ladrones”, contó Kenotrotamundos en declaraciones recogidas por LUN.

Keno Salinas relata violento asalto sufrido en Brasil

Según reporta el citado medio: “Un motochorro lo apuntó con un arma para quitarle su iPhone 16”.

“Fue a veinte metros del departamento que arriendo acá en Río. Y no fui el único a la misma hora, según lo que pude ver en la comisaría donde hice la denuncia”, confesó Salinas.

Lo más insólito de la situación fue que “A Salinas le robaron su celular a 20 metros del departamento que arrendó. En la segunda foto, el periodista junto a Fernandinho y su esposa, Jucilene. Fueron su contención tras sufrir el robo en Copacabana”.

Dentro de todo lo malo, la buena noticia es que Keno Salinas se encuentra bien físicamente, pese a todo el trauma que puede generar un episodio de este calibre sobre todo estando fuera de su propio país.