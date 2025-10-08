La eliminación de La Roja Sub 20 del Mundial de la categoría caló hondo en el camarín que maneja Nicolás Córdova, donde sus dirigidos no hicieron un buen partido ante México y se vieron absolutamente sobrepasados.

Uno que no hizo un buen primer tiempo, pero sí una segunda mitad fue Lautaro Millán, jugador de origen argentino que decidió defender los colores de Chile y estuvo a la altura: fue, por lejos, una de las figuras en el discreto equipo chileno.

Millán fue un chileno más. | Foto: Photosport

El jugador habló tras la eliminación de La Roja en el torneo mundial y entregó sus sensaciones: “Me voy dolido porque vine a pelear cosas importantes. Este grupo me recibió de muy buena manera, al igual que el cuerpo técnico”, dijo.

Consultado sobre si defendería a La Roja o Argentina ante un eventual llamado de ambas selecciones adultas, Millán no dudó ni medio segundo y aseguró que “Si me llaman de la adulta, voy a jugar con Chile”, declaró.

Así las cosas, Chile ganó un jugador que milita en el extranjero y que puede proyectar a un par de años, toda vez que la carrera de Lautaro Millán recién está iniciándose y juega en Independiente de Avellaneda donde juega con bastante regularidad.

Hoy juega Argentina

Argentina, el país de origen de Lautaro Millán, disputará hoy día los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, en donde tiene que medirse con la siempre difícil Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago.