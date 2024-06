Arturo Vidal no fue parte de la convocatoria de Ricardo Gareca para la Copa América. Sin embargo, el jugador de Colo Colo no se olvida de la Selección Chilena, y esta tarde le dejó un recado al primer rival de La Roja en el certamen.

Tras la goleada del “Cacique” ante Colegio Quillón, el “King”, quien hoy portó la jineta y anotó uno de los 6 tantos albos, habló en zona mixta sobre el primer desafío copero de Chile.

Pero el mensaje no solo iba dirigido a los incaicos, sino que también al DT de La Roja, Ricardo Gareca. Concretamente, Vidal dijo: “Él sabe quien es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en estos ocho años cuando estuvo él“.

Posteriormente, agregó: “No sé, lo demás cuando lo conozca, cuando me llame si Dios quiere vuelvo a la Selección. Voy a conocer su forma de trabajar, pero hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil”.

Arturo Vidal y Gary Medel son los grandes ausentes de la nómina de la Selección Chilena

Arturo Vidal alza la voz sobre Ricardo Gareca

Pese a su mensaje anterior, Arturo Vidal reconoció el nivel que tiene el “Tigre” como director técnico: “Se ve que es un gran entrenador, por algo le ha ido también en los equipos que ha estado”.

Finalmente, habló sobre lo que será el estreno de la Selección Chilena en Copa América: “Cuando uno está afuera quiere hacer de todo, tirar el centro, cabecearlo. Se ve más fácil. Así que nada, apoyando. Ojala saquemos los primeros tres puntos, hay un gran equipo y ojalá empezar con el pie derecho”.

¿Cuándo debuta la Selección Chilena en Copa América?

La Roja de Ricardo Gareca hará su estreno este viernes 21 de junio ante la Selección Peruana. Dicho compromiso se jugará a partir de las 20:00 horas en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.