Una vez más el nombre de Alexander Zverev (3° del ranking ATP) vuelve a dejar una cuota de decepción en el circuito. En el millonario torneo de exhibición, Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita, el tenista alemán sufrió una dura derrota ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-4 en apenas 59 minutos.

El tenista norteamericano confirmó su total superioridad sobre el germano: desde Wimbledon 2024 se han enfrentado en siete ocasiones y en todos los cruces ganó el nacido en California.

Alexander Zverev sigue sin convencer este 2025 (Getty Images).

Pero lo más llamativo fue que tras la apabullante derrota, ‘Sascha’ Zverev de igual modo se llevó un impresionante botín sólo por participar de la exhibición en Riyadh: 1,5 millones de dólares lo que se traduce a US$25 mil por cada minuto que estuvo en la pista del Kingdom Arena.

Este viernes Taylor Fritz se citará con Carlos Alcaraz en semifinales, mientras que Jannik Sinner, quien eliminó a Stefanos Tsitsipas se enfrentará con Novak Djokovic en busca del boleto a la final del Six Kings Slam.

Dónde ver EN VIVO el Six Kings Slam

Toda la acción del Six Kings Slam podrás disfrutarla EN VIVO y únicamente por la plataforma de streaming de Netflix.