Alejandro Tabilo entrega grandes noticias desde China, pues alcanza la final del ATP de Chengdu, torneo categoría 250, el cual viene disputando de la qualy en su intento por retomar su mejor nivel. El chileno derrotó en semifinales a Brandon Nakashima por parciales de 6-4 y 7-6(0).

Ahora, el desafío son palabras mayores, pues se medirá al número 9 del mundo, Lorenzo Musetti, quien es el principal sembrado del torneo. El italiano derrotó al kazajo Aleksandr Shevchenko con un sólido 6-3 y 6-1.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la gran final del ATP de Chengdú? El partido será este martes 23 de septiembre a las 8:00 (horario de Chile continental?

¿Dónde se podrá ver el partido? Disney+ emitirá el compromiso del Jano que busca su tercera consagración a nivel ATP tras ganar Auckland y Mallorca el año pasado, ambos torneos categoría 250, en pista dura y césped, respectivamente.

Alejandro Tabilo buscará sorprender al noveno mejor tenista del mundo para conseguir un nuevo título ATP. (Foto: Getty)

Alejandro Tabilo se juega otro gran ascenso en el ranking ATP y un millonario premio

El Jano llegó a Chengdú en el puesto 112 ATP. Sin embargo, con su clasificación desde la qualy a la final está llegando al puesto 84. Ahora, en caso de quedarse con el torneo avanzará hasta el casillero número 72.

Además, quien retomará el número 1 de Chile va por un importante premio económico de 181.065 dólares que se entregan al campeón. El chileno ya aseguró 105.610 de la divisa estadounidense.