La racha de Carlos Alcaraz en la gira asiática sigue al pie del cañón. Pese a sufrir una torcedura de tobillo en primera ronda que provocó más de un susto, el tenista español derrotó este lunes a Casper Ruud en tres sets y avanzó a la final del ATP 500 de Tokio donde se verá las caras con el estadounidense Taylor Fritz.

Pero no fue un triunfo más para el número uno del mundo, quien tras vencer 3-6, 6-3 y 6-4 al noruego logró un impresionante récord: llegó a las 10 finales en la temporada y la novena consecutiva.

Carlos Alcaraz avanzó a la final del ATP 500 de Tokio (Getty Images).

Los impresionantes números de Carlos Alcaraz en 2025

En el desglose, el nacido en El Palmar es el primer jugador desde Rafael Nadal en 2017 en alcanzar diez finales en un mismo año calendario, y el cuarto desde 1990 en llegar a nueve definiciones consecutivas.

El récord de Alcaraz hace temblar las marcas de las leyendas Roger Federer y Novak Djokovic: El suizo alcanzó 17 definiciones desde Halle 2005 hasta Cincinnati 2006, mientras que el serbio llegó al mismo número de finales entre el Abierto de Australia 2015 hasta Dubai 2016.

Asimismo, la novena final consecutiva del español superó las ocho al hilo de ‘Su Majestad’ entre Hamburgo y París-Bercy 2007 y de Jannik Sinner entre Cincinnati 2024 y Halle 2025.

Cuándo y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio

La final del ATP 500 de Tokio entre Carlos Alcaraz (1°) y Taylor Fritz (5°) se disputara este martes desde las 6:00 horas de Chile y se podrá ver EN VIVO a través del streaming Disney+.