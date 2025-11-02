El tenista italiano Jannik Sinner recuperó el número 1 del ranking ATP tras coronarse campeón este domingo del Masters 1000 de París luego de vencer en dos sets al canadiense Félix Auger Aliassime por 6-4 y 7-6 (4).

De esta forma el nacido en San Candido aprovechó al máximo la temprana eliminación de Carlos Alcaraz en tierras parisinas (cayó en R2 ante Cameron Norrie) para recuperar la cima del tenis mundial tras haberlo perdido en la final del US Open.

Sin embargo todo podría cambiar en el ATP Finals de Turín donde los ocho mejores tenistas de la temporada cerrarán el 2025 con el torneo que decidirá al mejor del año. Allí, Alcaraz podría volver al número 1 del ranking ATP si es que Sinner no repite el título del año pasado.

Por el momento, y con la actualización del próximo lunes, el italiano se quedará apenas 250 puntos por encima del español, mientras que el canadiense de gran segunda parte del año escaló hasta la posición 8 del escalafón mundial.

Jannik Sinner arrasó en el Masters 1000 de París y volvió a la cima mundial (Getty Images)

El nuevo Ranking ATP

1° Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts

2° Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 pts

3° Alexander Zverev (ALE) 5.560 pts

4° Taylor Fritz (USA) 4.735 pts

5° Novak Djokovic (SRB) 4.580 pts

6° Ben Shelton (USA) 3.970 pts

7° Alex de Miñaur (AUS) 3.935 pts

8° Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 pts

9° Lorenzo Musetti (ITA) 3.645 pts

10° Casper Ruud (NOR) 3.235 pts

