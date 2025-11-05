El actual número uno del tenis mundial, Jannik Sinner explicó su ausencia en las próximas Finales de la Copa Davis, decisión que ha generado sorpresa y arduas críticas en Italia. El reciente campeón del Masters 1000 de París y ganador de la Ensaladera de Plata en 2023 y 2024 con la Azzurra explicó en detalle las razones detrás de su polémica decisión.

En entrevista con Sky Sports, Sinner dejó en lo más alto su orgullo de ser italiano: “Me siento orgulloso de ser italiano y me hace feliz haber nacido en este país y no en Austria, o en cualquier otro. Lo digo con total sinceridad; este país merece aún más de lo que estoy haciendo. Tenemos infraestructura tenística, entrenadores de calidad, grandes jugadores y una mentalidad competitiva muy fuerte”, aseguró Sinner, quien aprovechó también para destacar la identidad y la unión del tenis italiano.

Sobre su ausencia en la competición, el tenista fue claro: “Al llegar a final de temporada, necesitas un tiempo para recuperarte de toda la presión acumulada. El desgaste físico y mental de la competición es muy elevado y se requiere tiempo para recuperarse y volver a estar en forma. Si puedes contar con una semana extra de preparación, dispondrás también de una semana más para descansar y llegar a la pretemporada mucho más motivado”, argumentó.

Jannik Sinner volvió al número 1 del mundo tras ganar el Masters de París (Getty Images).

El vigente campeón de Wimbledon reconoció que tomarse unas vacaciones anticipadas le permitirá volver con mayor energía: “Juego tenis casi todos los días de mi vida y hay ocasiones en que no me apetece. Si logro adelantar mis vacaciones y empezar antes la pretemporada, podré ir gestionando las cargas de los entrenamientos de forma progresiva, algo vital para evitar lesiones. No tengo dudas de que este año la decisión correcta es la que he tomado”, señaló.

Finalmente, el nacido en San Candido recordó que ya había cumplido su gran sueño con Italia: “Marqué como prioridad los años anteriores ganar la Davis. En 2023 prometí a Berrettini que la siguiente edición la ganaríamos juntos. No competí en París para llegar más fresco y logramos el objetivo. En el momento en que levantamos el título, supe que este año no jugaría”, cerró.

Datos clave:

🇮🇹 Sinner se ausenta de la Davis: El número uno del tenis, Jannik Sinner, no jugará las próximas Finales de la Copa Davis, generando controversia en Italia.

🧘 Motivo: descanso y salud: Justifica su decisión como vital para el descanso físico/mental, evitar lesiones y motivarse para la próxima temporada.

🏆 Objetivo ya cumplido: Sinner señala que su prioridad de ganar la Davis ya se cumplió al haber obtenido el título en 2023 y 2024.