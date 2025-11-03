Todo listo para que arranque el ATP Finals, donde el tenista español Carlos Alcaraz llega a Turín con la gran motivación de recuperar el número 1 del ranking mundial, luego que el italiano Jannik Sinner volviera a la cima del tenis mundial tras coronarse campeón el pasado domingo del Masters 1000 de París.

La distancia es de apenas 250 puntos por lo que cada partido en el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año será de suma importancia para determinar al número 1 del mundo a final de temporada.

Carlos Alcaraz necesita sacar más de 250 puntos para recuperar el número 1 (Getty Images).

Cómo se definen los puntos en el ATP Finals

La bolsa de puntos en las ATP Finals de Turín es crucial para definir el número 1 del escalafón mundial. La distribución de puntos por victoria es la siguiente:

Fase de Grupos: Cada victoria suma 200 puntos al ranking ATP.

Semifinales: El triunfo en esta ronda otorga 400 puntos adicionales.

Final: Ganar el partido final añade 500 puntos.

El máximo que un jugador puede obtener es de 1.500 puntos, la cifra que consiguió Sinner el año pasado al coronarse campeón de manera invicta. Estos puntos serán determinantes en la lucha final por la cima del tenis mundial.

La calculadora de Carlos Alcaraz en el ATP Finals

El escenario es claro: Alcaraz necesita ganar el ATP Finals y esperar que Sinner no llegue a la final para volver a lo más alto del ranking. Si el italiano alcanza el partido decisivo, el murciano tendría que conquistar el título de manera invicta —sin perder ningún partido en fase de grupos— para sumar los puntos necesarios y cerrar el año como el mejor del mundo.

En la sumatoria, el nacido en El Palmar deberá sacar una diferencia de puntos superior a las 250 unidades para volver a la cima del ranking ATP y empezar la temporada 2026 como el mejor tenista del planeta.

Ranking ATP actualizado: