Todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. El vencedor obtendrá un boleto para la Qualifiers 2026 y así competir por un boleto en las Finales.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú es amplio favorito para llevarse la serie en la arcilla del coliseo ñuñoíno, y es que a las bajas de Nicolás Jarry (102°) Alejandro Tabilo (125°), el conjunto chileno supera por amplio ranking al quinteto europeo.

Así, Chile estará conformado por Cristian Garin (124°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (283°), Daniel Núñez (790°) y Diego Fernández (1027°), mientras que Luxemburgo, quien sufrió la baja de su jugador mejor sembrado Chris Rhodesch (174°), llegó al país con Alex Knaff (668°), Louis Van Herck (1293°), Aaron Gil García (1316°), Raphael Calzi (1904°) y Matiej Reiter (sin ranking).

Este viernes se realizó el sorteo y Cristian Garin será el encargado de abrir la serie ante Aaron Gil García, y luego Tomás Barrios enfrentará a Alex Knaff.

¿Cuándo se disputa la serie de Copa Davis?

La serie entre Chile y Luxemburgo arrancará este sábado sábado 13 desde las 17:00 horas, mientras que día domingo 14 de septiembre, la competencia iniciará a partir de las 16:00 horas.

Programación y orden de juego

Cristian Garin vs. Aaron Gil Garcia (Sábado)

Tomás Barrios vs. Alex Knaff (Sábado)

Matías Soto y Tomás Barrios vs. Raphael Calzi y Knaff (Domingo)

Quién transmite y cómo ver EN VIVO la serie entre Chile y Luxemburgo

Todos los partidos de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo podrán verse en TVN y TNT Sports. Mientras que en streaming estarán disponibles en TVN.cl y HBO Max.