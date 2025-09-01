Nicolás Massú entregó la nómina para la serie entre Chile y Luxemburgo por el Grupo Mundial I, la cual se jugará en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional el sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Aquello con miras a llegar a las Qualifiers de febrero.

Cristian Garin (126°) y Tomás Barrios (134°) tendrán el peso del equipo en esta serie. También integrarán el equipo Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°).

Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (122°) se bajaron de la serie. Según informó la Federación de Tenis de Chile, la Torre de Santiago no estará por motivos familiares, mientras que Jano decidió priorizar su calendario en el circuito ATP.

En el caso de Jarry ahondó en los motivos y explicó que se debe al nacimiento de su hija: “Hace un par de días y unas semanas antes de lo esperado llegó nuestra Celeste a nuestra vida. Felizmente tanto Laura como Celeste ya se encuentran bien, pero es dado esto que lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis”.

En ese sentido expresó que mentalmente sus energías están con su familia: “Como saben la Davis siempre ha sido de mis prioridades y es de los eventos que más felicidad me han dado en mi carrera, así que estoy triste de esta decisión, pero la verdad es que mi corazón y mi cabeza están junto a mi familia en este momento”.

Nicolás Jarry habló con Nicolás Massú

La Torre de Santiagoaclaró que conversó con Nicolás Massú y le dejó sus buenas vibras a sus compañeros: “Creo plenamente en el equipo hablé con el capitán y le deseo la mejor de las suertes, sé que lo darán todo por Chile. Agradecer a todos por el apoyo y volveremos en un par de semanas más a estar de vuelta a competir”.