Bastante revuelo generaron hace un par de días las críticas de Roger Federer a las condiciones de las pistas en los torneos durante esta temporada. Según el ex tenista suizo ganador de 20 Grand Slams, y voz autorizada para hablar sobre el circuito, los directores de los torneos buscan un solo objetivo: que las finales sean siempre entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

¿Qué había dicho ‘Su Majestad’? En el podcast ‘Serve with Andy Roddick’, Federer reflexionó sobre los nuevos tiempos del tenis: “Entiendo a los directores de torneo que, siguiendo instrucciones, intentan hacer las superficies más lentas. Esto da ventaja a quienes necesitan conectar golpes ganadores extraordinarios para vencer a Sinner, mientras que si la pista es rápida, pueden conectar un par de golpes en el momento justo y pueden ganar”, lanzó.

Sobre la misma, el helvético lanzó una fuerte crítica: “Los directores de torneo piensan: ‘Prefiero tener a Sinner y Alcaraz en la final’. En cierto modo, funciona para el tenis”, dijo el ocho veces ganador de Wimbledon.

El historial entre Sinner y Alcaraz, favorece al español 10-5 (Getty Images).

La respuesta de Sinner a Roger Federer

Con el paso de los días, las declaraciones de Federer llegaron a Jannik Sinner, quien en la antesala de su debut en el ATP 500 de Pekín respondió a la leyenda suiza: “Las pistas duras son muy similares entre ellas. Hay momentos en los que hay un par de cambios, pequeños cambios”, comentó de entrada ‘Zanahoria’.

“Un torneo que se me viene a la cabeza es Indian Wells, porque la pelota bota muy alta, es diferente cómo reacciona la bola cuando entra en contacto con la superficie, pero sí, más o menos tenemos situaciones de juego similares”, complementó el tenista italiano.

Finalmente, Sinner se defendió al señalar que estas condiciones en las pistas se viene dando desde antes de la llegada de su rivalidad con Alcaraz: “Esto lleva siendo así bastante tiempo, no sé si habrá cambios o no. Yo solo soy un tenista que trata de adaptarse de la mejor forma posible. Creo que estoy haciendo un buen trabajo. Veremos qué nos depara el futuro en cada torneo”, cerró.