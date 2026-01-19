Todo listo para que Cristian Garin (80° del ranking ATP) debute en el Australian Open, el primer Grand Slam del año, y comande la última esperanza del tenis chileno en Melbourne Park tras la temprana eliminación de Alejandro Tabilo y el adiós de Nicolás Jarry y Tomás Barrios en las rondas clasificatorias.

Este lunes desde las 21:00 horas, Gago debutará ante el italiano Luciano Darderi (24°) en el 1573 Arena de Melbourne Park. El nacido en Arica buscará el primer triunfo chileno en el cuadro principal masculino del certamen oceánico.

En cuanto al historial, el mano a mano favorece al europeo, quien se impuso en el único duelo entre ambos en 2023. Si logra superar el debut, Garin se medirá ante Sebastián Báez o Giovanni Mpetshi Perricard, quienes también se enfrentarán este lunes desde las 22:30 horas aproximadamente.

LONDON, ENGLAND – JUNE 30: Cristian Garin of Chile plays a backhand against Chris Rodesch of Luxembourg during the Gentlemen’s Singles first round match on day one of The Championships Wimbledon 2025 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on June 30, 2025 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Dónde ver y quién transmite EN VIVO el Australian Open

El duelo entre Cristian Garin y Luciano Darderi podrás seguirlo por TV a través de una de las señales de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.

En tanto, a través de streaming, el Grand Slam oceánico podrás seguir todos los partidos en el plan premium de Disney+.