Todo listo para que Cristian Garin (80° del ranking ATP) debute en el Australian Open, el primer Grand Slam del año, y comande la última esperanza del tenis chileno en Melbourne Park tras la temprana eliminación de Alejandro Tabilo y el adiós de Nicolás Jarry y Tomás Barrios en las rondas clasificatorias.
Este lunes desde las 21:00 horas, Gago debutará ante el italiano Luciano Darderi (24°) en el 1573 Arena de Melbourne Park. El nacido en Arica buscará el primer triunfo chileno en el cuadro principal masculino del certamen oceánico.
En cuanto al historial, el mano a mano favorece al europeo, quien se impuso en el único duelo entre ambos en 2023. Si logra superar el debut, Garin se medirá ante Sebastián Báez o Giovanni Mpetshi Perricard, quienes también se enfrentarán este lunes desde las 22:30 horas aproximadamente.
Dónde ver y quién transmite EN VIVO el Australian Open
El duelo entre Cristian Garin y Luciano Darderi podrás seguirlo por TV a través de una de las señales de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.
En tanto, a través de streaming, el Grand Slam oceánico podrás seguir todos los partidos en el plan premium de Disney+.