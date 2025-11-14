En las últimas horas una gran polémica se desató en el tenis chileno y el gran protagonista es la raqueta número uno de nuestro país, Alejandro Tabilo, quien apareció inscrito en la Liga de exhibición UTS entre el 5 y 7 de febrero del próximo año en Guadalajara, México.

Este evento se topa con lo que será la importante llave que disputará Chile en la primera fase de las Qualifiers de la Copa Davis, lo que descarta la presencia del tenista nacional, nuevamente, de una serie definitoria para nuestro país.

Ante esto, en las últimas horas el presidente del tenis chileno, Sergio Elías conversó con EMOL y comentó lo que es esta polémica decisión de Alejandro Tabilo, la cuál confesó que lo molestó de gran forma.

“Nos enteramos por la prensa, por las noticias. Entiendo que él también hizo una declaración en la cual informa esta situación y si fuera así, la verdad, para nosotros sería una cosa muy dolorosa”, partió señalando Elías.

Tabilo y una gran polémica en Chile | Foto: Photosport

Agregando a esto, el mandamás lanzó un duro dardo a Tabilo: “en mi opinión, todo tiene su límite, y ya con esto él pasa todos los límites, porque cambiar una exhibición por mucho dinero que haya, por el honor de defender a Chile, de verdad, creo que si bien es cierto es opinión del capitán, no merecería ser llamado nuevamente”.

En esa línea, Elías fue consultado si sobre este caso ha dialogado con el tenista sobre esta situación, en la que descartó por completo aquello, situación que hace aumentar la molestía con el ‘Jano’.

“No, porque normalmente es el capitán el que habla con él, pero si hay un anuncio que él lo ratifica, no creo que haya mucho que conversar. Él sabe las fechas de la Davis, él sabe que eso es en la misma semana, y él está privilegiando. Entendemos cuando privilegió su defensa de puntos a fines de este año por una Copa Davis que enfrentábamos a un equipo no tan importante (Luxemburgo), lo entendemos”, remarcó.

Concluyendo, Elías declaró que tampoco ha podido conversar con el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú por lo que ha sido esta situación, pero señaló que en esta jornada tendrán una crucial conversación a lo que es esta polémica que envuelve al tenis chileno.

“Esta tarde tengo que hablar con él, vamos a tener una conversación. En principio, si esto es así, nosotros como Federación consideramos que es un acto que no nos parece, estamos absolutamente sorprendidos. Creo que no merece la Federación después de todos los esfuerzos que hemos hecho en todos estos años, que un jugador prefiera una exhibición a una Copa Davis tan importante como es lo que viene ahora en febrero”, cerró.

