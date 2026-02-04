Todo listo para el lindo desafío que tendrá Chile en Copa Davis ante Serbia. El equipo comandado por Nicolás Massú enfrentará a los europeos sin la presencia de Novak Djokovic con la intención de seguir avanzando en la competición.

El duelo se disputará el próximo fin de semana en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, por lo que el equipo chileno tendrá un gran apoyo de sus fanáticos en la comuna de Ñuñoa.

El equipo capitaneado por el doble medallista olímpico contará con la presencia de Alejandro Tabilo (73°), Nicolás Jarry (140°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°) y Matías Soto (323°).

En tanto, los serbios visitarán Santiago con Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°).

En caso de avanzar, el equipo chileno de Copa Davis enfrentará ni más ni menos que a la poderosa España de Carlos Alcaraz en el mes de septiembre.

La serie de Copa Davis entre Chile y Serbia se jugará en el Court Central Anita Lizana (Photosport).

¿Cuándo es la serie de Chile vs. Serbia en Copa Davis?

La serie de Chile contra Serbia se llevará a cabo este viernes 6 y sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Ñuñoa.

¿Quién transmite la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia por las qualifiers de Copa Davis no contará con transmisión por televisión abierta por lo que la única alternativa para sintonizar los encuentros será a través de la señal de cable DSports mientras que para el formato de streaming los partidos estarán disponibles en la plataforma DGO.