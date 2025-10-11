Una verdadera sorpresa se dio en la noche de Shanghái de este sábado, donde el oriundo de Mónaco, Valentin Vacherot, derrotó a Novak Djokovic por parciales de 6-3 y 6-4 en las semifinales del Masters 1000 que se disputa en China.

El serbio ex número uno del mundo evidenció el cansancio en esta instancia y no pudo hacer nada contra Vacherot, quien todavía no cede su servicio en lo que va del torneo y disputará el domingo la gran final del torneo asiático.

Vacherot superó a Novak Djokovic en Shanghái. | Foto: Getty Images

Una vez consumada la victoria del monegasco, ambos jugadores se acercaron a la red para felicitarse mutuamente y se dio un notable intercambio de palabras: “Te lo mereces, jugaste increíble. Sigue así”, dijo Nole.

Vacherot, con una evidente cara de asombro, miró directo a los ojos de Novak Djokovic y le dejó un mensaje que da la vuelta al mundo: “Es un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires”, le dijo.

Lo cierto es que Novak Djokovic se quedó sin bencina en las semifinales de Shanghái y Vacherot dirá presente por primera vez en su carrera en una final de un Masters 1000, donde tendrá que enfrentar al francés Arthur Rinderknech por el título de campeón.

Final de Shanghái, día y hora

La final entre el francés y el monegasco se disputará en la tarde-noche del domingo 12 de octubre en Shanghái, aproximadamente a las 5:30 de la mañana de Chile continental.