Alejandro Tabilo (112° del mundo) confirmó su renacer en el circuito ATP al quedarse con el título del ATP 250 de Chengdú, mostrando un tenis sólido y una mentalidad ganadora que lo diferencian en la cancha.

El chileno dejó atrás semanas de trabajo intenso y logró imponerse ante rivales de alto nivel, culminando su desempeño con un triunfo memorable en la final frente a Lorenzo Musetti (9 del mundo) por parciales de 6-3, 2-6 y 7-6.

Este éxito no solo le entrega un trofeo y un premio económico importante, sino que también impacta directamente en su ranking ATP.

Tremendo salto en el ranking ATP para Alejandro Tabilo

Tabilo llegó a este torneo ubicado en el puesto 112°, con algunas dudas tras resultados irregulares durante la temporada.

Sin embargo, tras vencer al primer sembrado en la final del certamen chino, el nacido en Toronto, Canadá, avanzará al puesto 72° del mundo, lo que le permitirá cerrar la temporada en gran forma.

Alejandro Tabilo tuvo una semana de ensueño en China | FOTO: Mike Stobe/Getty Images

¿Qué se le viene ahora a Alejandro Tabilo?

Ahora, Tabilo deberá moverse a Japón para ser parte del ATP de Tokio, donde se medirá con el belga Zizou Bergs, quien en su momento agredió a Cristian Garin en la Copa Davis.