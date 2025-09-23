Alejandro Tabilo (112°) vivió una semana soñada en el ATP 250 de Chengdú, donde desplegó un tenis sólido y consistente para llegar a la final del torneo, en la cual venció por 6-3, 2-6 y 7-6 al italiano Lorenzo Musetti (9°), primer sembrado del certamen.

El chileno mostró su mejor versión, superando rivales de alto nivel y demostrando que atraviesa un gran momento en su carrera profesional. Cada victoria en Chengdú reforzó su confianza.

Esta victoria no solo le otorgó su tercer título ATP, sino que también representa un espaldarazo económico y un reconocimiento a su esfuerzo constante.

Tras no presentarse a la Copa Davis, Alejandro Tabilo vive un renacer en su carrera | FOTO: Mike Stobe/Getty Images

Lo que ganó en dinero Alejandro Tabilo tras coronarse campeón del ATP de 250 de Chengdú

Alejandro Tabilo se lleva un cheque por 181.065 dólares, equivalentes a aproximadamente 172,4 millones de pesos chilenos, reforzando su posición dentro del circuito y su proyección para los próximos torneos.

¿Qué se le viene ahora a Alejandro Tabilo?

Ahora, Tabilo deberá moverse a Japón para ser parte del ATP de Tokio, donde se medirá con el belga Zizou Bergs, quien en su momento agredió a Cristian Garin en la Copa Davis.