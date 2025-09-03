Novak Djokovic tuvo que trabajar horas extra para derrotar al local Taylor Fritz en los cuartos de final del US Open 2025. Nole se quedó con el partido por parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, con esto se metió en semifinales del torneo, instancia en la cual se medirá ante Carlos Alcaraz.

El español tuvo una jornada magistral para hacer ver inferior a un gran jugador como Jiri Lehecka. Con un 6-4, 6-2 y 6-4, el murciano logró instalarse entre los cuatro mejores del Abierto de los Estados.

Así las cosas, Djokovic y Alcaraz se verán nuevamente las caras, en el noveno partido de una serie que lidera el serbio con un historial de 5-3. La última vez, el oriundo de Belgrado se quedó con el triunfo en cuartos de final del Abierto de Australia este año.

¿Qué día juegan Novak Djokovic y Carlos Alcaraz por la semifinal del US Open?

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz jugarán el viernes 5 de septiembre en las semifinales del US Open. Todavía no está definido el horario, pero puede ser en el turno de las 15:00 (hora local o chilena) o 19:00.

Por la otra parte del cuadro, este miércoles se medirán Alex de Miñaur vs. Felix Auger Aliassime (11:30 hora local) y Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti (20:10). Allí quedará definida la otra semifinal del torneo.