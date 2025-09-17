En plena Billie Jean King Cup, se desató la polémica por un presunto acto de racismo por parte de la tenista número 1 del mundo en dobles.

Se trata de la estadounidense Taylor Townsend, quien estando en China, reaccionó con algo de recelo a la comida de aquel país.

A través de un posteo en redes sociales, la número 1 del mundo en dobles WTA dijo: “Estoy en shock por lo que vi en el buffet (…) Estos están literalmente matando ranas. ¿no son venenosas? ¿no son las que te dan verrugas y cosas así? Todo esto con ajíes, cebollas, de verdad hicieron de esto un plato“.

Pero la crítica no quedó allí, sino que con un evidente tono de burla, calificó el plato diciendo: “Le doy un sólido dos de diez”

Ola de críticas hacia Taylor Townsend

La norteamericana se llenó de críticas por parte de los fanáticos asiáticos, quienes aseguraron que su acto de desprecio hacia su comida, significó una grave ofensa hacia la cultura de su país. La prensa local tampoco tuvo piedad.

Tras ello, Taylor Townsend no tuvo otra opción más que descartarse y salir a pedir disculpas: “Quiero disculparme sinceramente desde el fondo de mi corazón. Soy muy privilegiada como atleta por poder viajar y vivir estas diferencias culturales, que es una de las cosas que más amo de lo que hago”.

Taylor Townsend debió retractarse de sus dichos tras desatar enorme polémica en China (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

Claramente arrepentida, señaló además que: “He tenido la experiencia más increíble aquí, todos han sido muy amables y lo que dije no representa eso”.