Roger Federer vs. Rafael Nadal, la rivalidad del tenis más icónica de todos los tiempos, le quedó debiendo al mundo entero una batalla en uno de los escenarios más importantes del circuito. Y es que a lo largo de sus exitosas carreras, el suizo y el español nunca se enfrentaron en el US Open.

El USTA Billie Jean King National Tennis Center, escenario de grandes batallas en la historia del tenis, guarda una curiosidad que aún sorprende a los fanáticos: jamás pudo presenciar un enfrentamiento entre Roger Federer y Rafael Nadal. Pese a que ambos marcaron una era dorada con una de las rivalidades más icónicas del deporte, el destino les negó cruzarse en Nueva York.

Durante más de una década, Federer y Nadal llegaron en paralelo a las fases decisivas del torneo, pero nunca coincidieron en una misma pista. Lesiones, derrotas inesperadas o caminos opuestos en el cuadro impidieron el choque soñado por millones de aficionados.

Mientras Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Australia fueron testigos de duelos memorables entre ambos, el US Open dejó un vacío que nunca se llenará. Un capítulo que nunca se escribió y que todavía es recordado como una de las grandes deudas del tenis mundial.

Rafael Nadal y Roger Federer, nos quedaron debiendo un cruce en el US Open (Getty Images).

Federer vs. Nadal en el US Open: el cruce que nunca pudo ser

En 2008, Rafael Nadal estuvo a un paso de medirse con el suizo en la final del US Open, pero Andy Murray se cruzó en su camino y le arrebató esa oportunidad. La definición terminó en manos de ‘Su Majestad’. Un año después, Juan Martín del Potro se adueñó del protagonismo, venciendo a ambos europeos y esquivando por segunda vez el esperado duelo.

En 2010, Federer volvió a quedarse a un partido de la gloria, esta vez cayendo ante Novak Djokovic, y la posibilidad de la gran final en Nueva York seguía postergándose. La historia se repitió en varias ediciones: en 2011 el suizo cayó contra Djokovic en semifinales, en 2013 frente a Tommy Robredo en octavos.

Federer y Nadal, para muchos la rivalidad más épica en la historia del tenis (Getty Images).

En 2014, Nadal llegó hasta las semifinales, pero fue derrotado por Marin Cilic, quien luego se consagró campeón tras vencer a Federer en la final. Al año siguiente, ambos repitieron instancias profundas: Nadal nuevamente alcanzó semifinales, mientras que Federer disputó la final, aunque en ambas ocasiones Novak Djokovic se interpuso en su camino.

En 2016, Nadal logró avanzar hasta la final, pero perdió frente a Wawrinka, mientras que Federer quedó eliminado en cuartos de final. La edición de 2017 tuvo a Del Potro como protagonista, eliminando primero a Nadal en cuartos y luego a Federer en semifinales. En 2018, Nadal llegó hasta cuartos de final, mientras que Federer volvió a la final, cayendo nuevamente ante Djokovic. Finalmente, en 2019, ambos fueron frenados por Daniil Medvedev: Nadal en cuartos y Federer en la final, dejando paso a una nueva generación de jugadores.