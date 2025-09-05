Por tercera vez en el año, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se medirán en una final de Grand Slam. El español venció en Roland Garros y el italiano cobró revancha en Wimbledon. Ahora ambos se volverán a ver las caras para definir al campeón del US Open 2025.

En la primera semifinal del Abierto de los Estados Unidos, Carlos Alcaraz logró un tremendo triunfo ante Novak Djokovic por parciales de 6-4, 7-6(4) y 6-2. Esto le permitió llegar al último partido sin ceder sets.

Por su parte, Jannik Sinner tuvo que trabajar un poco más, pues derrotó a Felix Auger Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. El número 1 del mundo vuelve a una final, en un camino donde sólo perdió dos parciales. De hecho, es el campeón defensor en Flushing Meadows.

La última vez que se encontraron fue en la final del Masters 1000 de Cincinnatti, cuando el italiano se retiró por problemas de salud cuando el marcador estaba 5-1 en favor del español.

Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon esta temporada. El español había ganado en Roland Garros. Ahora se encuentra en la definición del US Open. (Foto: Getty)

¿Cuándo juegan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de Wimbledon?

El partido decisivo se jugará el día domingo 7 de septiembre a las 14:00 hora local de Nueva York. Por su parte, en Chile y Argentina el encuentro será a las 15:00.