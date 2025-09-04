Iga Swiatek (2° del ranking ATP) cayó eliminada en los cuartos de final del US Open tras caer 6-4 y 6-3 ante la estadounidense Amanda Anisimova (9°), quien se tomó una dulce revancha de la final de Wimbledon donde la polaca se impuso por un humillante 6-0 y 6-0. Con la derrota en Flushing Meadows, la polaca perdió toda chance de alcanzar a Aryna Sabalenka en el número 1 del escalafón femenino.

Visiblemente frustrada por la derrota, la tenista europea protagonizó un fuerte cruce con un periodista local en la conferencia de prensa. Tras analizar la caída, un reportero le consultó que tan cansada estaba tras Wimbledon y la gira por Norteamérica.

Iga Swiatek confirmó su irregularidad esta temporada (Getty Images).

Tenso momento de Iga Swiatek en el US Open

De inmediato, Swiatek puso cara de disgusto y con ningún tono de simpatía lanzó: “Bueno, no sé. No es que mis partidos aquí fueran agotadores”. El periodista insistió con la pregunta, aclarando que su enfoque estaba puesto en el descanso mental más que en el aspecto del juego.

Fue entonces cuando Swiatek reaccionó con molestia: “¿Por qué dirías eso?”. El intercambio no quedó ahí y continuó con el reportero señalando: “Me preguntaba. Son muchas cosas seguidas. ¿Te gustaría un descanso?”.

Swiatek aumentó la tensión y le retrucó: “Bueno, habla con los responsables del horario. ¿Necesitas un descanso mental?… Parece que necesitas un descanso mental”, insistió la tenista.

La situación terminó con un clima de tensión. Ante la respuesta afirmativa del periodista, la polaca volvió a interpelarlo con un: “Bueno, entonces ¿qué estás haciendo aquí?”. El comunicador replicó con un “tenemos que llegar al final del torneo”, a lo que la jugadora cerró el cruce con un seco “buena suerte”.